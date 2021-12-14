Рыболовные эксперты указали на риски для крабового промысла на Дальнем Востоке

Владивосток, 14 декабря. Дальневосточный научно-промысловый совет прошел во Владивостоке, где отраслевые специалисты обсудили актуальные проблемы и вызовы для сферы рыбной и крабовой ловли. Об этом пишет KONKURENT.

Рыбаки в скором времени могут столкнуться со снижением вылова на фоне сокращения промысловых запасов, полагает вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Сергей Карякин. Эксперт отметил, что в северной части Охотского моря, например, ожидается снижение запасов минтая.

Помимо этого, схожая тенденция угрожает затронуть также и крабовый промысел. Аналитики, в том числе, перечисляют среди находящихся под угрозой ресурсов сельдь, треску и палтуса.

«Запас характеризуется низкой численностью рыбы предпромыслового размера. Для сохранения или увеличения объема добычи недостаточно поколений трех-четырехлетнего минтая. Практика промысла и данные наблюдателей говорят о большом объеме уловов молоди. Доля прилова молоди зачастую находится на максимально допустимом уровне в 20%», – заявил представитель АСРФ.

Предлагается заняться созданием новых требований к орудиям лова, а некоторые эксперты призывают распространить систему пограничных наблюдателей на судах, которые будут контролировать правильность и законность процедуры вылова акваресурсов.

Общий допустимый улов по крабам уже упал на 8,5% в течение последних трех лет, а отрицательные тренды продолжают набирать обороты. ОДУ по сельди, напротив, возрос, но фактический улов рыбы просел на 16%. Вылов минтая снизился на 12%, а фактический вылов палтуса сократился на 30% при обвале ОДУ вдвое.

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр дает прогноз, согласно которому общий допустимый улов краба и минтая сократится еще в несколько раз из-за уменьшения популяции, расточительности промысла и повышения мощностей флота. Дополнительные риски создает тот факт, что российские крабы пользуются популярностью за рубежом, — это может подтолкнуть компании к наращиванию добычи морепродукта и дополнительно снизить его популяцию.