Продолжение «Секса в большом городе» стало самой просматриваемой премьерой на HBO Max

Нью-Йорк, 14 декабря. Мини-сериал «И просто так», который стал продолжением культового проекта «Секс в большом городе», продемонстрировал рекордные показатели на стриминговой платформе HBO Max. Премьерные эпизоды сиквела заняли первые места по просмотрам на сервисе.

Релиз продолжения «Секса в большом городе» состоялся 9 декабря, и сиквел стал самой просматриваемой премьерой на HBO Max. За первые сутки после премьеры пилотные эпизоды «И просто так» заняли первое и второе места по просмотрам на платформе, передает The Wrap. Точные цифры издание не назвало, но указало, что в октябре общее число зрителей канала HBO и стримингового сервиса в США составляло 45,2 миллиона.

После выхода сиквела популярность оригинального сериала выросла на 59%. «Секс в большом городе» оказался на 11-й строчке в общем рейтинге шоу HBO Max.

«И просто так» описывает события, происходящие через 20 лет после «Секса в большом городе». В продолжение включили десять эпизодов по 30 минут. В России первые серии сиквела показал сервис Amediateka.