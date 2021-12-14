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«Этот день в истории». Что произошло 14 декабря, праздники, факты, люди

Видео

14 декабря отмечается Международный день обезьян. На самом деле, праздник приматов не имеет официального статуса. Студенты Мичиганского университета в 2000 году начали отмечать его в шутку. Тем не менее, теперь многие зоопарки мира устраивают в этот день мероприятия, чествуя мартышек, горилл и шимпанзе.

В этот день в 1893 году в Москве состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов. Комплекс зданий со временем получил название Государственный универсальный магазин. Его построили по проекту архитектора Александра Померанцева.

В 1998 году впервые в российский эфир вышла музыкальная радиостанция «Наше радио». Первой композицией стала песня «В наших глазах» группы «Кино». Радиостанция специализируется на рок-музыке российских и советских исполнителей.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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россия праздники общество история этот день в истории
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