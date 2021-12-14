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Арсенал подлодки «Челябинск» пополнится крылатыми ракетами «Оникс» и «Циркон»

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 10:40
Армия
Арсенал подлодки «Челябинск» пополнится крылатыми ракетами «Оникс» и «Циркон»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 14 декабря. Российская атомная подводная лодка проекта 949А «Челябинск» станет носителем крылатых ракет «Оникс» и «Циркон». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Капитальный ремонт и модернизация атомной субмарины пройдут на заводе «Звезда». Работы позволят существенно увеличить ее ударный потенциал и сроки службы, передает РИА Новости.

«Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на «Челябинске» — 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 «Иркутск». В ходе модернизации на Дальневосточном заводе «Звезда» «Челябинск» будет оснащен универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон», его боевой потенциал возрастет многократно», — пояснил источник.

Ранее министр обороны Росси Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшее время начнутся работы по модернизации подлодки «Иркутск». Субмарину планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи.

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россия ракеты оникс подлодка циркон
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