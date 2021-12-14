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Экономист Мильчакова: «Газпром» способен снизить цены на голубое топливо в Европе
Экономика
Экономист Мильчакова: «Газпром» способен снизить цены на голубое топливо в Европе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

«Газпром» вполне способен после запуска «Северного потока — 2» снизить цены на голубое топливо в Европе. Об этом рассказала ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Второй танкер за декабрь

Литва получила груз российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно данным оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipesod nafta, судно Coral Fungia доставило 9,5 тысячи кубических метров топлива. Предыдущая поставка из РФ состоялась в середине прошлой недели.

Изменить общий тренд: как «Газпром» способен снизить цены на газ в Европе
gazprom-neft.ru / ПАО «Газпром нефть»

Терминал в Клайпеде начал работать в 2014 году. Он был построен, чтобы избавиться от «монополии» «Газпрома». Чаще всего порт принимает СПГ из России, Норвегии, иногда — из Соединенных Штатов.

Россия выигрывает от поставок

Как отметила Наталья Мильчакова, поставки в Литву осуществляются с завода «Криогаз-Высоцк», расположенного в Ленинградской области и подконтрольного «Новатэку». Российская компания поставляет газ на этот завод, а произведенный СПГ экспортирует в страны Восточной и Северной Европы, в том числе в Литву, Финляндию и Швецию.

«В Литве покупателями СПГ с этого завода чаще всего выступают местные производители минеральных удобрений и государственная энергетическая компания Литвы. СПГ «Новатэка» не конкурирует с трубопроводным газом, который в Европу поставляет «Газпром», однако конкурирует с другими поставщиками СПГ: предприятиями Катара, Египта, иногда — США. В 2021 году доля российского СПГ на литовском рынке выросла до 25%, так как доли конкурирующих поставщиков сократились», — пояснила Наталья Мильчакова.

Изменить общий тренд: как «Газпром» способен снизить цены на газ в Европе
Федеральное агентство новостей /

По ее словам, государство в любом случае получает от добытого «Новатэком» газа НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Собеседница ФАН отмечает, что российская компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. Чем выше будут ее доходы и прибыль, тем больше средств она перечислит в бюджет. Объемы поставок российского СПГ в Европу пока не так велики, как поставки трубопроводного газа.

«Доля российского СПГ (то есть газа, поставляемого «Новатэком») на европейском рынке пока составляет около 8-9%, поэтому увеличение поставок СПГ в Литву вряд ли изменит общий тренд на рост цен на европейских газовых биржах. «Газпром» со своими объемами и долей, превышающей треть газового рынка Европы, вполне способен после запуска «Северного потока — 2» снизить цены на газ в Европе. Увеличение поставок СПГ «Новатэка» пока не может произвести аналогичный эффект», — заключила Наталья Мильчакова.

В мае Литва впервые закупила газ в Египте. Объем поставки составил 100 миллионов кубометров.

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россия газпром
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