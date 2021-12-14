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Белорусский парламент в двух чтениях поддержал законопроект о геноциде во время войны

Политика
Белорусский парламент в двух чтениях поддержал законопроект о геноциде во время войны
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 14 декабря. Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии приняли сразу в двух чтениях законопроект о геноциде населения республики во времена Великой Отечественной войны, сказано в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Проект на рассмотрение направила депутат Лилия Ананич с целью сохранения исторической памяти, а также укрепления национальной безопасности страны и противодействия фальсификации событий Второй мировой войны.

«Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в двух чтениях принят проект закона Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа"», — сказано в сообщении.

Российский президент Владимир Путин до этого сравнил происходящее на территории Донбасса с геноцидом. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по правам человека.

Как стало известно ранее, польское государство может ввести новые санкции против Белоруссии, передает НСН.

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Все новости / Политика / Белорусский парламент в двух чтениях поддержал законопроект о геноциде во время войны
белоруссия геноцид парламент закон
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