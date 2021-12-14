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Российские производители электроники могут получить новые льготы

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 10:34
Экономика
Российские производители электроники могут получить новые льготы
pixabay.com

Москва, 14 декабря. Государственная дума рассмотрит проект закона о расширении действия налогового маневра. Корректировки должны коснуться производителей электроники, пишет «Коммерсантъ».

Действующий в сфере информационных технологий налоговый маневр хотят также распространить и на компании-производители радиоэлектронного оборудования. Предложение Минпромторга России заключается в том, чтобы уменьшить для таких организаций ставки по налогу на прибыль, а также изменить тарификацию страховых взносов.

Предполагается, что подобная программа может заработать уже в 2023 году. Инициатива включает снижение ставки по налогу на прибыль до 3%, а совокупный тариф страховых взносов может уменьшиться для конкретных фирм до 7,6%.

Сейчас основная ставка для отечественных компаний по налогу на прибыль достигает 20%. Ключевая база для вычисления страховых взносов высчитывается как сумма зарплат. В основном, плательщики проходят по тарифу взносов в 30%. Представители Министерства промышленности и торговли указывают, что уже проводят оценивание потенциального влияния предлагаемых мер на отраслевые компании.

IT-гиганты, чтобы получать предназначенные для технологических фирм льготы, начали выделять отдельные IT-структуры, так как к этому призывает проект налогового маневра.

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Все новости / Экономика / Российские производители электроники могут получить новые льготы
налоговый маневр it-отрасль минпромторг россии радиоэлектроника
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