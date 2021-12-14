Автоэксперты пояснили как разобраться с таксистами-нелегалами и дрифтом в черте города

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обсудил с гостями передачи «Двойная сплошная» Медиагруппы «Патриот» необходимость сбора биометрических данных водителей такси — иностранцев, проблемы пешеходов, возникающие при разгрузке автомобилей у магазинов, дрифт в черте города и безответственность родителей, которые позволяют детям кататься с ледяных горок вблизи дорог.

Член топонимической комиссии Санкт-Петербурга, эксперт постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Андрей Рыжков считает правильным разрешение сервисам такси и каршеринга собирать биометрические данные водителей.

«Такси должно быть максимально безопасным. К счастью, у нас не так много ДТП с такси, но резонансные, как правило, связаны с тем, что за рулем оказался не тот человек, который должен был там быть. Про каршеринг то же самое могу сказать: вещь хорошая, но плохо то, когда в нее [машину] по поддельным аккаунтам садится безответственный человек, который не щадит ни машину, ни жизнь других людей», — отметил депутат.

Обязательный сбор биометрических данных, по мнению экспертов, может снизить и уровень преступности с участием водителей такси — иностранных граждан. Основной проблемой, которая сопряжена с привлечением на работу в такси иностранцев, эксперты считают низкий уровень навыков вождения. Они предлагают ввести для них обязательную пересдачу экзаменов по вождению.

«Водители из других государств могут работать у нас в такси, но они должны получать водительские права у нас», — заявил Алексей Цивилев.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Депутат понимает всю сложность реализации этого предложения на практике, поскольку его принятию сильно препятствуют онлайн-сервисы такси.

«Агрегаторы — сильные лоббисты, поэтому биться с большими корпорациями достаточно сложно», — пояснил депутат.

Автоэксперт Владимир Сажин предлагает более радикальный вариант решения проблемы низкой квалификации водителей такси.

«Здесь биометрия не поможет — нужно сделать квоту на такси. Нам не нужно, чтобы количество такси разрасталось. Посмотреть, хватит ли на город 2-2,5 тысячи машин, и обеспечить их ежедневный выезд. Тогда у нас будет стабилизирован рынок, будет фиксированная цена на перевозки и владельцы бизнеса уже сами будут регулировать тех граждан, которые захотят у нас работать», — заявил автоэксперт.

unsplash.com / Barna Bartis

Алексей Цивилев со своей стороны выступил с инициативой проработать дополнительные нормы, которые смогут отрегулировать проблему парковки грузовых автомобилей на тротуаре при выгрузке товаров в магазин.

«Как минимум нужно включить фразу, что при разгрузке должен быть обеспечен проход пешеходов. Тротуары существуют для пешеходов, и подвозы товаров должны осуществляться с соблюдением их требований. Если машины большие и не позволяют пешеходам пройти по тротуару, значит, владельцы магазинов должны пользоваться меньшими по размеру грузовиками и нанимать их большее количество, чтобы не загромождать тротуар», — пояснил свою позицию депутат.

Андрей Рыжков обратил внимание на безответственность родителей, которые позволяют детям кататься с ледяных горок вблизи автодорог.

«Меня поражает присутствие взрослых, которые руководят этим. Я не понимаю, как взрослые люди могут себя так вести. Они, видимо, еще не вышли из детского возраста и не понимают, что ребенок может попасть под проезжающую машину», — возмутился депутат.

Невские Новости / Светлана Дремина

К сожалению, отрегулировать на законодательном уровне такое поведение родителей сложно, поскольку, по словам эксперта, каждое явление в жизни не может быть урегулировано административными или законодательными мерами. Но в качестве воспитательной меры для таких родителей будет, по его мнению, достаточно, если кто-то из свидетелей напишет на них жалобу в органы детской опеки.

Коснулись эксперты и проблемы участившихся случаев дрифта, которым увлекаются молодые автомобилисты, создавая опасность для пешеходов и других участников движения. Строительство автодромов как способ решения этой проблемы себя оправдает, отметили они.