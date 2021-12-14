Лондон, 14 декабря. Пропаганда против России со стороны Запада идет на протяжении многих лет. С таким заявлением выступили читатели Daily Mail после слов президента РФ Владимира Путина о геноциде в Донбассе.

Комментарий Путина о ситуации на востоке Украины вызвал бурную реакцию в Сети. Британцы согласились с лидером России в том, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

«Киев совершил военные преступления в Донецке — сбрасывал бомбы на гражданский транспорт и убивал бесчисленное множество людей», — написал один из юзеров.

Ранее Путин на встрече с правозащитниками отметил, что все понимают суть событий в Донбассе. Их можно сравнить с геноцидом, добавил президент, обращаясь к исполнительному директору МИА «Россия Сегодня» Кириллу Вышинскому.