Молдавия оплатила поставки «Газпрома» за ноябрь

Кишинев, 14 декабря. Энергокомпания «Молдовагаз» перечислила на счета российского газового холдинга средства за топливо, которое было потреблено в ноябре. Об этом указывается в сообщении пресс-службы фирмы.

«Газпрому» перевели деньги за поставленный в прошлом месяце природный газ. Сейчас молдавский газовый оператор концентрирует свои усилия на том, чтобы собрать необходимую сумму денег для того, чтобы выплатить аванс за этот месяц. Его необходимо предоставить компании из РФ до 20 числа.

«АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — указывается в сообщении концерна.

Учитывая обстоятельства, руководство организации «Молдовагаз» просит потребителей в Молдавии не задерживать оплату и осуществлять выплаты по квитанциям и счетам своевременно.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подчеркивает, что в этот раз кабмин не повторит ситуацию, когда «Газпром» был близок к прекращению экспорта газа из-за неоплаченных республикой долгов. Тогда отечественная компания не получила вовремя деньги за текущие поставки, из-за чего была вынуждена выдвинуть ультиматум.