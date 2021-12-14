Антитренды-2022: стилист рассказала, от каких нарядов лучше отказаться в новогоднюю ночь

Новый год — это один из самых долгожданных и ярких праздников для россиян. У него есть свои обязательные атрибуты: елка, шампанское, оливье, салют и праздничный наряд. Выбор последнего — дело непростое. От изобилия одежды на полках магазинов глаза разбегаются, да и в гардеробе наверняка висит пара-тройка нарядов для особого случая. Однако не каждое праздничное платье или костюм подходит для новогоднего торжества. Какая одежда, прически стали антитрендами и категорически не подходят для встречи Нового года, в беседе с ФАН рассказала стилист по одежде Кати Зобкова.

Один из самых главных антитрендов, по словам стилиста, это использование новогодних нарядов предыдущих лет. Новый год — праздник особенный, это шанс показать себя во всей красе, поэтому к выбору одежды стоит подойти серьезно.

«Прекрасной половине человечества нужно забыть про костюм “серой мышки” и неказистый трикотаж. В то же время с попыткой нарядиться поярче главное — не переборщить, наряды из нарочито прозрачных тканей с излишне глубоким декольте и минимальной длиной лишь вызовут неловкость у окружающих и привлекут к вам внимание в плохом смысле этого слова. Также на новогоднем торжестве неуместны безумно помпезные платья со шлейфом. Помимо того, что это явный антитренд, для веселья такой наряд просто неудобен», — сказала стилист.

В новогоднюю ночь можно и нужно блистать, но при этом придется максимально активировать чувство вкуса, предупредила Зобкова. Сияние и блеск надо использовать дозированно.

«Пайетки, стразы или блестящие элементы должны быть либо в аксессуарах и обуви, либо только на одежде. Например, неплохо будет смотреться блуза с бантом в сочетании с юбкой в пайетках или мини-платье, расшитое стразами. Завершить такой образ можно базовыми туфельками или босоножками», — пояснила Зобкова.

По мнению эксперта, в новогоднюю ночь позволительно сделать яркий макияж. Хайлайтер, придающий коже сияние, прекрасно дополнит праздничный образ. При выборе прически лучше отказаться от «трехэтажных буклей», массивных заколок-крабиков и сильно завитых локонов. В моде сейчас легкие волны и хвосты.

фото из личного архива Кати Зобковой /

«Мужчинам лучше подготовить обувь для встречи Нового года заранее. Тапки и скучные носки понадобятся не раньше 2 января. При этом нетривиальные носки расскажут о вашей харизме быстрее и больше, чем 100 тостов и анекдотов, рассказанных за всю ночь. Ради торжества можно расчехлить костюм тройку и туфли. Если хотите менее пафосный костюм, то возьмите рубашку, жилетку, брюки, яркие носки и лоферы», — рекомендовала стилист.

По словам Кати Зобковой, наряд нужен стильный и в то же время удобный. Цвет праздничной одежды в год Тигра может быть голубым, жемчужным, золотым, серебряным, белым, изумрудным, синим, рубиновым или черным. А вот от неоновых и кричащих агрессивных цветов лучше отказаться: они могут разозлить покровителя наступающего года. Также недопустимым является встреча Нового года в пижаме — это проявление неуважения к повелителю 2022-го.

Ранее адвокат Майя Шевцова рассказала, как не омрачить новогоднее торжество штрафами. Юрист предупредила: излишне шумное застолье может стать поводом для вызова полиции. В этом случае хозяевам веселья грозит штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Она также призвала быть очень внимательными при использовании пиротехники. Необходимо изучить закон и правила использования фейерверков.