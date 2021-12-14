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Пентагон не будет наказывать военных за гибель жителей Кабула при авиаударе

Армия
Пентагон не будет наказывать военных за гибель жителей Кабула при авиаударе
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 14 декабря. Пентагон не будет наказывать ответственных за гибель мирных жителей при авиаударе в Кабуле американских военных. Об этом заявил официальный представитель минобороны США Джон Кирби.

По его словам, генеральный инспектор американских ВВС Сами Саид по итогам проверки пришел к выводу, что американские военные не нарушили закон при нанесении авиаудара в столице Афганистана.

«Я не предвижу, что тут имеют место быть вопросы личной ответственности», — сказал Кирби.

Он также добавил, что рассматривались такие наказания, как выговор или понижение в звании виновных. Однако представители комиссии не выявили проступка в действиях военнослужащих в Афганистане.

Напомним, 289 августа 2021 года беспилотник ВВС США нанес удар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле. Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Позднее выяснилось, что жертвами бомбардировки стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения, передает ytro.news.

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сша кабул афганистан беспилотник
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