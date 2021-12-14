Муж Ольги Орловой отказался носить обручальное кольцо

Москва, 14 декабря. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Орлова ответила поклонникам на самый популярный вопрос о ее супруге. Артистка объяснила подписчикам, почему муж отказался носить обручальное кольцо.

Телеведущая скандального шоу «Дом-2» обрадовала поклонников, рассказав о смене статуса. Теперь она стала замужней женщиной. Артистка показала несколько снимков с возлюбленным, и подписчики обратили внимание на отсутствие главного атрибута женатого человека. На Орлову набросились с расспросами, почему ее супруг ходит без кольца.

Как оказалось, причина отказа от обручального кольца супруга Орловой очень проста. По словам экс-солистки группы «Блестящие», Валерий не любит носить украшения.

Орлова приняла это пожелание с легкостью. Она не стала закатывать истерику и честно рассказала интернет-пользователям о своей реакции на просьбу благоверного.

«Не придает этому значения. Я не заставляю. Для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — написала 44-летняя исполнительница в Stories на своей странице в Instagram.

Ольга Орлова сообщила о свадьбе в начале декабря. Знаменитость долго думала, стоит ли ей рассказывать поклонникам о радостном событии. И все же она решилась поделиться новостью о тайной свадьбе.