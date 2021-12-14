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Минобороны РФ: силы Черноморского флота следят за действиями фрегата Auvergne ВМС Франции

Армия
Минобороны РФ: силы Черноморского флота следят за действиями фрегата Auvergne ВМС Франции
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour / Public Domain

Москва, 14 декабря. Российские военные приступили к наблюдению за кораблем Военно-морских сил Франции Auvergne, который 14 декабря вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в Черное море вошел фрегат Auvergne ВМС Франции. При этом французское оборонное ведомство официально не сообщало об отправке в Черноморский регион своего корабля.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает предпринимать шаги, направленные на укрепление военной инфраструктуры у российских границ. По его словам, действия НАТО негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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россия черное море ВМС Франции
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