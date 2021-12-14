Угрозы главы МИД Германии Бербок возмутили читателей Die Welt

Берлин, 14 декабря. Жители Германии жестко отреагировали на угрозы главы МИД Анналены Бербок в адрес России. Они оставили множество комментариев под соответствующей публикацией Die Welt.

По данным издания, на заседании Совета министерств иностранных дел Евросоюза политик заявила о «тяжелых дипломатических и экономических последствиях» в случае «вторжения» России на Украину.

«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности»; «Бербок угрожает, и Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», — иронично отметили немецкие читатели.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Некоторые комментаторы признались, что не боятся России. Им не по душе высокомерная политика «лево-зеленых благодетелей».

«Что за детское позерство. Неловко»;. «Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — поставили на место Бербок юзеры.

Ранее политолог Владимир Рогов заявил, что Анналена Бербок защищает интересы США. Он раскритиковал ее призывы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».