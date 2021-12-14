Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке

Лондон, 14 декабря. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон потерял 5,3 миллиона долларов из-за поражения Максу Ферстаппену в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1».

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон не досчитался 5,3 миллиона долларов из-за поражения на финише сезона «Формулы-1», информирует The Sun. Источник утверждает, что такая сумма полагалась британскому пилоту за завоевание рекордного титула в карьере. Хэмилтон является самым высокооплачиваемым гонщиком в «Формуле-1». Он выступает за «Мерседес» с 2013 года.

В последней гонке сезона «Формулы-1» Хэмилтона на заключительном круге обошел Макс Ферстаппен. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.