Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 11:33
11:29
Армия
Сатановский: план нападения Запада на Россию обречен на провал
11:29
Общество
Суд в Самаре признал законным выделение земли под кладбище с крематорием
11:29
Технологии
Аналитики JPMorgan прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone SE
11:28
Экономика
Свыше 70% потенциальных заемщиков передумали брать ипотеку в 2021 году
11:28
Происшествия
Группа подростков жестоко избила двух детей в Новосибирске
11:26
Происшествия
Выступавший против вакцинации греческий журналист Трагас умер от последствий COVID-19
11:25
Армия
Криворучко сообщил о начале серийных поставок дрона «Охотник» в ВС РФ в 2024 году
11:24
Общество
Похороны режиссера Соловьева пройдут на Троекуровском кладбище
11:23
Происшествия
Омбудсмен Трегубенко: убившие пенсионера под Хабаровском школьницы росли в хороших семьях
11:22
Политика
Австрийский канцлер Нехаммер осудил увязку ситуации на Украине с «Северным потоком — 2»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жителя Ленобласти судили за кражу из банкомата 2 млн рублей в Мордовии
Происшествия
Жителя Ленобласти судили за кражу из банкомата 2 млн рублей в Мордовии
Невские Новости  / 

Саранск, 14 декабря. В прокуратуре Мордовии прокомментировали приговор Рузаевского районного суда в отношении грабителя из Ленобласти.

Как пояснили в региональной прокуратуре, суд признал жителя Ленобласти виновным во взломе банкомата и похищении из него около 2 миллионов рублей. Преступника приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что ограбление банкомата произошло на территории АО «Рузхиммаш» ночью 5 апреля. Злоумышленник перед взломом аппарата обработал камеры наблюдения в помещении краской из аэрозольного баллончика, но в ходе расследования инцидента был пойман.  

Ранее ФАН сообщал о задержании в Севастополе двух сотрудников полиции, организовавших схему хищения квартир у пенсионеров. Злоумышленники обвиняются в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жителя Ленобласти судили за кражу из банкомата 2 млн рублей в Мордовии
суд приговор грабеж
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать