Жителя Ленобласти судили за кражу из банкомата 2 млн рублей в Мордовии

Саранск, 14 декабря. В прокуратуре Мордовии прокомментировали приговор Рузаевского районного суда в отношении грабителя из Ленобласти.

Как пояснили в региональной прокуратуре, суд признал жителя Ленобласти виновным во взломе банкомата и похищении из него около 2 миллионов рублей. Преступника приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что ограбление банкомата произошло на территории АО «Рузхиммаш» ночью 5 апреля. Злоумышленник перед взломом аппарата обработал камеры наблюдения в помещении краской из аэрозольного баллончика, но в ходе расследования инцидента был пойман.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Севастополе двух сотрудников полиции, организовавших схему хищения квартир у пенсионеров. Злоумышленники обвиняются в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.