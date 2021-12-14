Белорусский аналитик Сыч: «Экономика Литвы получила серьезную пробоину»

Литовские министры бегут с тонущего корабля. Экономика маленькой прибалтийской республики получила серьезную пробоину. Об этом ФАН рассказал белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч.

Министр в отставке

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании «Беларуськалий».

«Вчера отправил [заявление], но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — заявил он агентству BNS.

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Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис направил премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. За день до этого Ландсбергис и Скуодис заявили, что намерены подать в отставку, если подтвердится, что белорусская компания «Беларуськалий» внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции Соединенных Штатов.

Тонущий корабль

Как отметил Андрей Сыч, литовские министры бегут с тонущего корабля. Экономика маленькой прибалтийской республики получила серьезную пробоину. Латать эту дыру банально нечем. Перед нами яркий пример того, к чему приводят действия политиканов, когда они обусловлены собственным эго и непомерными геополитическими амбициями, а не интересами собственных граждан.

«Фактически Александр Лукашенко своим решением переориентировать экспорт калийных удобрений отправил в отставку двух министров соседнего государства. Я уверен, это только начало большой череды закономерных отставок. Литовские железные дороги уже находятся на пороге банкротства, простаивающий Клайпедский порт начинает ржаветь. В ближайшие годы в Литве открывается перспективная ниша для ведения бизнеса, которой станут пункты приема металлолома, куда понесут рельсы и оборудование с порта. Бывшие сотрудники ЛЖД и Клайпедского порта будут вынуждены искать работу в других странах. Литва продолжит пустеть и стареть», — пояснил Андрей Сыч.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По его словам, основную скрипку в этом деле, безусловно, сыграл министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. По-хорошему, он должен после отставки попасть на скамью подсудимых и ответить за принятые решения, которые сломали жизнь не одному поколению простых литовцев.

«Это участие в попытке государственного переворота в Белоруссии. Содержание жены блогера до сих пор обходится литовским налогоплательщикам в 400 000 долларов ежегодно. Бардак в министерстве привел к краже архива с важнейшими документами. Безграмотная политика в отношении Китая привела к полной блокаде литовского экспорта. После таких “успехов” плакат Ландсбергиса будет заслуженно украшать сельские туалеты», — заключил Андрей Сыч.

Ранее Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.