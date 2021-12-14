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Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций

Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
pixabay.com

Эр-Рияд, 14 декабря. Глобальная добыча нефти может обвалиться на 30% в текущем десятилетии из-за падения вложений в черное золото. Такой прогноз в интервью Bloomberg озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, мировая нефтяная отрасль приближается к ситуации, когда недостаток инвестиций способен послужить причиной глобального энергетического кризиса.

В условиях неопределенности на долгосрочный период в отношении спроса и цены сырья многие нефтегазовые предприятия не планируют наращивать вложения, добавил министр. В связи с этим он призвал энергетические компании игнорировать «страшные послания» на тему нефти и газа, имея в виду так называемую «зеленую» повестку.

Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче ископаемого топлива в январе на уровне 400 баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на сайте организации.

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саудовская аравия инвестиции добыча нефти
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