Берлин, 14 декабря. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась снимать запрет на поставки вооружений Украине. Об этом сообщили журналисты Bild.

Согласно информации издания, Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Для этого Берлин использовал право вето. Запрет был наложен на уже оплаченные американские винтовки Barrett и литовские антидроновые ружья. Кроме того, как пишут в Bild, немецкое руководство подтолкнуло Нидерланды поддержать Германию в этом вопросе.

Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский во время визита Меркель в страну попросил ее снять запрет на поставки. Однако бывший канцлер дала отрицательный ответ.

Ранее украинский лидер заявил об актуальности угрозы госпереворота в стране. По его словам, Киев получил информацию о готовящихся волнениях от американских партнеров.