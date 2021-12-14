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Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова

Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 14 декабря. Знаменитый рэпер Баста рассказал о скромной жизни. Артист отметил, что он, в отличие от певца Филиппа Киркорова и рэпера Тимати, беднее.

Многие артисты творческую жизнь совмещают с бизнесом. Баста не стал исключением. Он потратил около 80 миллионов рублей на финансирование футбольного клуба СКА. Также в графе его расходов — лейбл «Газгольдер». Из-за пандемии коронавируса концерты всех артистов начали массово отменяться. Рэпер не бросил своих подопечных и продолжал платить сотрудникам.

«Я же прекрасно понимаю, что у людей ипотеки, дети, семьи. Я не могу прийти и сказать: «Ребята, подождите немного». Поэтому платил из своего кармана. У меня были накопления», — поделился Баста в интервью Тине Канделаки для канала RTVI.

Все эти траты серьезно влияют на материальное положение музыканта. При больших доходах рэпер не может похвастаться роскошной жизнью. По мнению музыканта, он не живет на широкую ногу в отличие от своих коллег. Баста отметил, что Киркоров и Тимати богаче, чем он.

«У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолет тоже не заработал. Наверное, мою жену очень беспокоит вопрос, куда же уходят все наши деньги. С другой стороны, я знаю, что Тимати смог создать успешные бизнес-проекты», — подчеркнул 41-летний исполнитель.

Баста женат на Елене Пинской с 2009 года. В браке у них родились двое детей — дочери Мария и Василиса. Артист — примерный семьянин. Он рассказал, что никогда не изменял жене.

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