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Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России

Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 14 декабря. Президент Владимир Путин является несравненным героем России, поскольку страна при нем продолжает идти по пути развития, несмотря на внешнее давление. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

В материале сказано, что после распада СССР Москва начала использовать наследие великого государства для восстановления страны из руин. Однако Запад не хотел, чтобы на планете вновь появилась настолько мощная держава. Поэтому США и западные партнеры начали предпринимать попытки вмешательства во внутренние дела России и тормозить развитие страны различными способами, передает «ПолитРоссия».

«Но за те годы, что Россия находится в осаде, которую организовал Запад, она становится все сильнее и сильнее», — подчеркнули журналисты.

Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
pixabay.com /

Авторы Sohu отметили, что ключевую роль в становлении мощной России сыграл президент Владимир Путин. Этот политик стал несравненным героем страны. Именно этот лидер сумел побороть террористические группировки, угрожающие РФ, в начале 2000-х годов, разобраться с боевиками ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, а также наладить экспорт, в частности космических двигателей, без которых не могут обойтись даже американские астронавты, заключили китайские обозреватели.

Владимир Путин ранее заявил, что распад СССР стал для него трагедией. По его словам, эти события огорчили большинство граждан страны. Глава государства также отметил, что сейчас Россия превосходит США по современному оружию, пишет НСН.

1 Организация запрещена на территории России.

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путин президент запад
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