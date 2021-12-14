Инспекторы ДПС спасли из горящего дома в Кызыле семью пенсионеров

Кызыл, 14 декабря. Сотрудники ДПС увидели сильный огонь в частном доме, где жили пенсионеры, на улице Рихарда Зорге. Наряд сразу же бросился к месту пожара.

Выяснилось, что горела крыша и большая часть жилого здания. Огонь также успел задеть провода линии электропередач, которые заблокировали выход из помещения. Полицейские сразу же зашли внутрь дома, который был заполнен дымом.

Внутри правоохранители обнаружили трех пожилых жильцов дома. Один из сотрудников полиции вынес 83-летнюю хозяйку жилья на руках, так как она не могла самостоятельно передвигаться. Также были эвакуированы 86-летний глава семьи и 55-летняя дочь. Всех пострадавших передали врачам скорой помощи.

Накануне пожарные спасли девять человек в жилом доме на улице Верхнелихоборская на севере Москвы. Отмечается, что 60 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, сообщало РИАМО.