Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 10:03
10:02
Политика
Тимошенко указала на рекордно низкие показатели Украины по ВВП на душу населения
10:01
Происшествия
Американец во время прямого эфира в Facebook признался в убийстве и застрелил экс-жену
10:00
Политика
Угрозы главы МИД Германии Бербок возмутили читателей Die Welt
10:00
Спорт
Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке
10:00
Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
09:57
Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
09:57
Политика
Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине
09:57
Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
09:56
Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
09:55
Происшествия
Подозреваемая в хищении более 15 млн рублей кассир банка сдалась полиции под Красноярском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инспекторы ДПС спасли из горящего дома в Кызыле семью пенсионеров

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 09:53
Общество
Инспекторы ДПС спасли из горящего дома в Кызыле семью пенсионеров
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кызыл, 14 декабря. Сотрудники ДПС увидели сильный огонь в частном доме, где жили пенсионеры, на улице Рихарда Зорге. Наряд сразу же бросился к месту пожара.

Выяснилось, что горела крыша и большая часть жилого здания. Огонь также успел задеть провода линии электропередач, которые заблокировали выход из помещения. Полицейские сразу же зашли внутрь дома, который был заполнен дымом.

Внутри правоохранители обнаружили трех пожилых жильцов дома. Один из сотрудников полиции вынес 83-летнюю хозяйку жилья на руках, так как она не могла самостоятельно передвигаться. Также были эвакуированы 86-летний глава семьи и 55-летняя дочь. Всех пострадавших передали врачам скорой помощи.

Накануне пожарные спасли девять человек в жилом доме на улице Верхнелихоборская на севере Москвы. Отмечается, что 60 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, сообщало РИАМО.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Инспекторы ДПС спасли из горящего дома в Кызыле семью пенсионеров
пожар пенсионер полицейские кызыл спасение хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать