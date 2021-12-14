Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Монголии в декабре

Москва, 14 декабря. Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидер Монголии посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.

«Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом», — сказано в сообщении.

Главы государств во время встречи намерены обсудить состояние и перспективы развития стратегического партнерства между сторонами в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

МИД КНР ранее анонсировал онлайн-встречу Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Переговоры политиков пройдут 15 декабря.