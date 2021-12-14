Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 10:02
10:02
Политика
Тимошенко указала на рекордно низкие показатели Украины по ВВП на душу населения
10:01
Происшествия
Американец во время прямого эфира в Facebook признался в убийстве и застрелил экс-жену
10:00
Политика
Угрозы главы МИД Германии Бербок возмутили читателей Die Welt
10:00
Спорт
Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке
10:00
Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
09:57
Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
09:57
Политика
Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине
09:57
Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
09:56
Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
09:55
Происшествия
Подозреваемая в хищении более 15 млн рублей кассир банка сдалась полиции под Красноярском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинский генерал Вовк предостерег Зеленского от мечтаний о «танках на Красной площади»

Политика
Украинский генерал Вовк предостерег Зеленского от мечтаний о «танках на Красной площади»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский не должен мечтать о «танках на Красной площади», поскольку это опасно. С таким заявлением выступил бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк на телевидении.

Военнослужащий сказал, что он презирает «патриотов», которые постоянно заявляют о необходимости войны, однако сами ничего не делают.

«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — отметил Вовк.

Украинский генерал подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, в отличие от киевских политиков, умеет держать обещания, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на встречу с ним.

Политический консультант Владимир Грановский ранее заявил, что Зеленский боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным из-за неуверенности в себе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Украинский генерал Вовк предостерег Зеленского от мечтаний о «танках на Красной площади»
украина зеленский красная площадь танки
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать