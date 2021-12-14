Украинский генерал Вовк предостерег Зеленского от мечтаний о «танках на Красной площади»

Киев, 14 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский не должен мечтать о «танках на Красной площади», поскольку это опасно. С таким заявлением выступил бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк на телевидении.

Военнослужащий сказал, что он презирает «патриотов», которые постоянно заявляют о необходимости войны, однако сами ничего не делают.

«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — отметил Вовк.

Украинский генерал подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, в отличие от киевских политиков, умеет держать обещания, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на встречу с ним.

Политический консультант Владимир Грановский ранее заявил, что Зеленский боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным из-за неуверенности в себе.