Участница от России на «Детском Евровидении» выступит под 7-м номером

Париж, 14 декабря. Певица Таня Меженцева — представительница России на «Детском Евровидении» — выступит под номером семь по итогам жеребьевки. Об этом сообщили в пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой юной артистки.

В этом году жеребьевка конкурсантов прошла в дистанционном формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Результаты транслировали в конференц-зале в отеле, где была команда.

«Таня Меженцева, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2021», будет выступать в финале седьмой», — приводит ТАСС слова представителя компании Крутого.

Юная исполнительница будет представлять Россию с композицией Mon ami. Девушка написала песню в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян, а также с композитором Alex Davia (Александром Брашовяном). Финал международного песенного конкурса пройдет в Париже 19 декабря.