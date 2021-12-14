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Леди Гагу номинировали на «Золотой глобус» за роль в фильме «Дом Gucci»

Общество
Леди Гагу номинировали на «Золотой глобус» за роль в фильме «Дом Gucci»
instagram.com  /  @ladygaga

Лос-Анджелес, 14 декабря. Певица и актриса Леди Гага вошла в число номинантов на премию «Золотой глобус — 2022». Список претендентов на награду опубликовали на официальном сайте премии.

Леди Гагу номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса». Певица попала в этот список благодаря роли Патриции Реджани, которую она сыграла в фильме «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта.

Вместе с исполнительницей на награду претендуют Кристен Стюарт за роль в «Спенсере» и Джессика Честейн, сыгравшая в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Кроме того, в список попали Николь Кидман за работу в картине «Быть Рикардо» и Оливия Колман за роль в ленте «Незнакомая дочь». Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет в ночь с 9 на 10 января 2022 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, семья Гуччи осталась недовольна фильмом с участием Леди Гаги. Наследники создателей модного дома посчитали кинокартину Ридли Скотта оскорбительной.

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леди гага золотой глобус дом gucci
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