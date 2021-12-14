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Около тысячи семей переселили из аварийного жилья в Амурской области
Общество
Около тысячи семей переселили из аварийного жилья в Амурской области
минстройрк.рф  / 

Благовещенск, 14 декабря. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Амурской области оценили ход реализации программы по переселению граждан из ветхого жилья.

По данным пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, реализация программы по переселению граждан в новые квартиры проходит успешно. Так, на сегодняшний день из аварийного жилья удалось переселить уже 944 семьи. В общей сложности это около двух тысяч местных жителей, сообщает AmurInfo.

По прогнозам ведомства, еще до конца 2021 года собственниками новых комфортных квартир станут жители Благовещенска, Прогресса, Сковородина, Свободного, Белогорска, Бурейского муниципального округа, Мазановского, Сковородинского, Шимановского, Благовещенского, Селемджинского и Серышевского районов.

Ранее ФАН сообщал о предложении президента России Владимира Путина разработать и запустить новую программу по расселению граждан из аварийного жилья. Начало реализации новой программы намечено на январь 2022 года.

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расселение квартиры семьи
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