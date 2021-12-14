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Минобороны РФ: в Новосибирске прошла выкатка БПЛА «Охотника» с плоским соплом

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 09:39
Армия
Минобороны РФ: в Новосибирске прошла выкатка БПЛА «Охотника» с плоским соплом
paralay.iboards.ru

Новосибирск, 14 декабря. Выкатка первого летного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Заместитель министра обороны России посетил НАЗ, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, а также провел совещание с руководством предприятия. Кроме того, Криворучко проконтролировал выкатку «Охотника» и ознакомился с процессом сборки второго летного экземпляра.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил он.

Криворучко также добавил, что это первый экземпляр «Охотника», оснащенный плоским реактивным соплом, которое снижает радиолокационную заметность БПЛА.

Ранее стало известно, что в России стартовала разработка разведывательного дрона «Мерлин-ВР», который способен обнаруживать и идентифицировать различные цели с высоты до пяти километров и находиться в воздухе около десяти часов.

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Все новости / Армия / Минобороны РФ: в Новосибирске прошла выкатка БПЛА «Охотника» с плоским соплом
россия охотник беспилотник криворучко с-70
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