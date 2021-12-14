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Медиагруппа «Патриот» стала «Лучшим партнером года» по версии СОК Петербурга

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 10:00
Общество

Специальный Олимпийский Комитет (СОК) Санкт-Петербурга подвел итоги уходящего года и наградил лучших тренеров, спортсменов и учреждения. Одним из лауреатов стала Медиагруппа «Патриот».

Организацию признали «Лучшим партнером года». Она регулярно освещала мероприятия СОК, проводила пресс-конференции со спортсменами и информировала общественность о победах российского спорта. Генеральный директор «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с комитетом.

«Медиагруппа «Патриот» в этом году очень энергично освещала деятельность СОК. В следующем году мы будем это делать еще лучше. Освещать победы наших спортсменов — не только почетная обязанность. Это наш долг. Каждый раз, когда наши спортсмены побеждают, они доказывают, что наша страна — лучшая в мире», — считает он.

Награждение было приурочено к 30-летнему юбилею Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга. Торжественную церемонию посетили известные спортивные деятели года, а также участники прошедших игр в Токио. Например, трехкратный бронзовый призер Паралимпиады по плаванию Владимир Даниленко и легкоатлет Евгений Шевцов.

«Все виды спортивной направленности — социальные. Они очень важны для государства и народа в целом. Особенно адаптивная физкультура и спорт. Нужно, чтобы население понимало значимость вхождения этих людей в социум», — утверждает гендиректор СОК Петербурга Сергей Гутников.

Всего в рамках Специального Олимпийского бала выделили десять «Лучших спортсменов», 12 спортсооружений в области АФК и десять «Лучших тренеров». Также 63 человека были удостоены премии «За доброту, достоинство и высокий профессионализм».

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