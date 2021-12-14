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Врач Фрилинг назвал сахар, колбасу и майонез главной угрозой здоровью кишечника

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 09:27
Общество
Врач Фрилинг назвал сахар, колбасу и майонез главной угрозой здоровью кишечника
pixabay.com  /  PD

Москва, 14 декабря. Правильное питание благотворно сказывается на здоровье кишечника, который отвечает за выработку иммунитета. Какую пищу нужно исключить из рациона, рассказал врач Томас Фрилинг.

Эксперт назвал три продукта, которые оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника. Это сахар, копченые или вяленые колбасные изделия, подвергшиеся термической обработке. Также на состояние микробиоты плохо влияет употребление маргарина и майонеза, в них содержатся «плохие жиры».

В рацион нужно включить бананы, рыбу, картофель в мундире, квашеную капусту и черный хлеб. Это поможет выработке в кишечнике нужных бактерий для формирования хорошего иммунитета, считает специалист.

Цикорий оказывает положительное влияние на здоровье кишечника, что объясняется наличием пищевых волокон в его составе. Употребление цикория позволяет улучшить состояние микрофлоры кишечника, а также снизить уровень холестерина.

Одним из самых полезных фруктов для здоровья кишечника является яблоко. В нем содержится пектин — полисахарид, который является пребиотиком, питающим полезные бактерии в кишечнике. Яблоки помогают пищеварению, снижают давление уровень холестерина, пишет издание «Ридус».

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здоровье иммунитет кишечник
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