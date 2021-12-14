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Индекс Мосбиржи впервые с марта опустился ниже 3400 пунктов

Экономика
Индекс Мосбиржи впервые с марта опустился ниже 3400 пунктов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 14 декабря. Рынок акций РФ отреагировал снижением на ухудшение конъюнктуры внешних рынков и сохранение геополитических рисков. Также сказалась невысокая ликвидность из-за низкого числа игроков в раннюю утреннюю сессию.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) обновил минимум с марта, рухнув до 3352,53 пункта. Основная сессия понедельника закрылась на уровне 3618,31 пункта.

Акции АФК «Система» опустились на 9,9%, бумаги «Норникеля» — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, «Русала» — на 9,1%.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,4% до 74,1 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США увеличиваются в пределах 0,15%, при этом азиатские рынки в основном опускаются в рамках 1,3%.

Московская биржа 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 по Москве. С расширением времени торгов клиенты из восточных регионов РФ и стран Азии получили возможность торговать акциями в более удобное для них время.

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