Депутат Госдумы Исаев указал на экономические последствия резкого повышения пенсий

Москва, 14 декабря. Повышение пенсий крайне важно. Однако, по мнению депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Исаева, в этом вопросе следует опираться на реальные финансовые возможности, сообщает Национальная служба новостей.

Резкое повышение пенсий может иметь негативные последствия для всей страны. Оно может вызвать резкий рост инфляции, как в 90–е годы, когда социальная помощь не успевала за реальным повышением цен.

«Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что, когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — отметил Исаев.

Из-за этого пострадают люди с небольшими доходами, в том числе и пенсионеры. Чтобы их поддержать, государство вновь будет вынуждено поднять пенсии, и это вызовет второй виток инфляции. В итоге вся страна попадет в инфляционный «капкан». Повышение пенсий должно быть разумным и направленным на благо, а не приводить к противоположному результату.

По данным Минтруда, в течение последних 6 лет в России пенсии растут быстрее, чем повышаются цены в магазинах. Инфляция с 2015 года составила 45%, а страховые пенсии неработающим пенсионерам были подняты на 55%.

Число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере.