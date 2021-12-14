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Депутат Госдумы Исаев указал на экономические последствия резкого повышения пенсий

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 09:30
Экономика
Депутат Госдумы Исаев указал на экономические последствия резкого повышения пенсий
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 декабря. Повышение пенсий крайне важно. Однако, по мнению депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Исаева, в этом вопросе следует опираться на реальные финансовые возможности, сообщает Национальная служба новостей.

Резкое повышение пенсий может иметь негативные последствия для всей страны. Оно может вызвать резкий рост инфляции, как в 90–е годы, когда социальная помощь не успевала за реальным повышением цен.

«Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что, когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — отметил Исаев.

Из-за этого пострадают люди с небольшими доходами, в том числе и пенсионеры. Чтобы их поддержать, государство вновь будет вынуждено поднять пенсии, и это вызовет второй виток инфляции. В итоге вся страна попадет в инфляционный «капкан». Повышение пенсий должно быть разумным и направленным на благо, а не приводить к противоположному результату.

По данным Минтруда, в течение последних 6 лет в России пенсии растут быстрее, чем повышаются цены в магазинах. Инфляция с 2015 года составила 45%, а страховые пенсии неработающим пенсионерам были подняты на 55%.

Число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере.

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россия пенсии госдума
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