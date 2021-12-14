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Почему Россия заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности
Общество
Почему Россия заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности
wikipedia.org  /  Patrick Gruban - originally posted to Flickr as UN Security Council / CC BY-SA 2.0

Страны Запада в Совбезе ООН в понедельник, 13 декабря, выразили разочарование решением России наложить вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. Против проекта проголосовали только Индия и Россия, Китай воздержался. Поскольку Россия является одним из пяти постоянных членов Совета, обладающих правом вето, ее решение заблокировало принятие проекта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил против проекта резолюции и назвал неприемлемым подход СБ ООН. Индия и Китай также подвергли сомнению взаимосвязь потепления и конфликтов.

Зачем страны Запада пытаются увязать климат и вмешательство в дела суверенных стран? Почему так много стран (113) поддержали проект? Как долго Россия сможет выдерживать давление климатических активистов, появятся ли у НАТО климатические войска?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Александр Кислов, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ;

— Михаил Леус, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос», полковник запаса;

— Сергей Михеев, политолог, руководитель экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым.

Эфир состоится во вторник, 14 декабря, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

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климат медиагруппа патриот
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