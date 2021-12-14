Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро

Москва, 14 декабря. Российская валюта ослабила свои позиции к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 0,75 копеек и оказался на отметке 82,9375 рублей. Стоимость нацвалюты США при этом осталась на уровне окончания прошлой сессии в размере 73,4975 рублей за доллар.

Накануне Банк России понизил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара с расчетом на 14 декабря составил 73,4107 рубля, что на 19,52 копейки меньше предыдущего значения. Официальная стоимость евро опустилась на 24,98 копейки, до 82,8660 рубля.

После Нового года рубль может укрепиться до показателей июня 2020 года — в районе 70 единиц за доллар. Об этом заявил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.