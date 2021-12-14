Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 10:02
10:02
Политика
Тимошенко указала на рекордно низкие показатели Украины по ВВП на душу населения
10:01
Происшествия
Американец во время прямого эфира в Facebook признался в убийстве и застрелил экс-жену
10:00
Политика
Угрозы главы МИД Германии Бербок возмутили читателей Die Welt
10:00
Спорт
Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке
10:00
Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
09:57
Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
09:57
Политика
Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине
09:57
Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
09:56
Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
09:55
Происшествия
Подозреваемая в хищении более 15 млн рублей кассир банка сдалась полиции под Красноярском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 декабря. Российская валюта ослабила свои позиции к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 0,75 копеек и оказался на отметке 82,9375 рублей. Стоимость нацвалюты США при этом осталась на уровне окончания прошлой сессии в размере 73,4975 рублей за доллар.

Накануне Банк России понизил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара с расчетом на 14 декабря составил 73,4107 рубля, что на 19,52 копейки меньше предыдущего значения. Официальная стоимость евро опустилась на 24,98 копейки, до 82,8660 рубля.

После Нового года рубль может укрепиться до показателей июня 2020 года — в районе 70 единиц за доллар. Об этом заявил глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись ростом курса евро
валюта торги мосбиржа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать