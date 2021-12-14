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Washington Post связал удары Израиля по Сирии с «производством химоружия»

Политика
Washington Post связал удары Израиля по Сирии с «производством химоружия»
Pr Scr syriahr.com  /  SOHR

Вашингтон, 14 декабря. Удары по объектам в Сирии со стороны ВВС Израиля летом 2021 года были связаны с подозрениями о производстве химического оружия Дамаском. Об этом сообщает Washington Post.

Речь идет об авиаударах в ночь с 8 на 9 июня этого года. Тогда средства ПВО Сирии отражали ракетную атаку Израиля со стороны Ливана. Источники журналистов в разведке заявляют, что так Израиль намеревался остановить якобы начинающееся в Сирии производство химического оружия.

Кроме того, газета сообщает, что в марте 2020 года Израиль нанес удар по сирийской провинции Хомс, так как Сирия «приобрела большое количество трикальцийфосфата».

В апреле этого года Франция на Конференции стран-участниц ОЗХО представила резолюцию, которая должна была приостановить права Сирии в организации из-за якобы нарушения конвенции о запрете химоружия. В результате документ был принят.

Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия в 2013 году после крупной газовой атаке под Дамаском. Россия и США тогда достигли соглашения об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО, а Вашингтон прекратил военное вмешательство в республику. Запасы химоружия вывезли из страны, их совсем не осталось в 2016 году, по сведениям ОЗХО.

Москва и Дамаск не раз указывали на предвзятость ОЗХО в расследованиях происшествий на территории республики. Власти Сирии настаивают, что не применяли химоружие против населения и террористов.

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Сирия израиль химическое оружие
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