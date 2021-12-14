Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 10:02
10:00
Спорт
Льюис Хэмилтон потерял 5,3 млн долларов из-за поражения в титульной гонке
10:00
Общество
Всего 129 единиц техники вышли убирать от снега Петербург утром 14 декабря
09:57
Экономика
Мировая нефтедобыча может упасть на 30% из-за снижения инвестиций
09:57
Политика
Bild: Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине
09:57
Шоу-бизнес
Баста сравнил свои доходы с заработком Тимати и Киркорова
09:56
Политика
Sohu: Владимир Путин стал несравненным героем России
09:55
Происшествия
Подозреваемая в хищении более 15 млн рублей кассир банка сдалась полиции под Красноярском
09:55
Общество
Ученые из Калифорнийского университета сообщили о влиянии солнца на память человека
09:55
Общество
Почему Россия заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности
09:54
Общество
Медиагруппа «Патриот» стала «Лучшим партнером года» по версии СОК Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Искрометная шутка Норкина про исландские вулканы повалила зрителей на пол

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 08:55
Общество
Искрометная шутка Норкина про исландские вулканы повалила зрителей на пол
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 декабря. Зрителей «Места встречи» рассмешил анекдот Андрея Норкина про извержение вулкана в Исландии.

Телеведущий и по совместительству мастер юмористических зарисовок вновь порадовал зрителей анекдотом. Географическая шутка про исландские вулканы прозвучала в эфире программы13 декабря.

«— Вы слышали, в Исландии начал извержение вулкан Фаградальсфьядль?

— Ну слава богу, я думал, опять Эйяфьядлайекюдль», — рассказал Норкин.

Норкин попытался на последних минутах программы разрядить напряженную обстановку в студии программы «Место встречи». Гости громко обсуждали тему смертности от COVID-19 и позицию антипрививочников. После юморески от Норкина зал разразился смехом.

Однако шутка Норкина оказалась не столь актуальна. Извержение спавшего до этого 900 лет вулкана Фаградальсфьядль было зафиксировано в марте 2021 года, а извержение Эйяфьядлайекюдль произошло ровно десятью годами ранее — в марте 2010.

Завершать каждый выпуск анекдотом уже стало доброй традицией программы. Ранее Норкин развеселил гостей передачи «Место встречи» злободневным анекдотом. Тогда он пошутил на тему «старых дев» и инфантилизма.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Искрометная шутка Норкина про исландские вулканы повалила зрителей на пол
норкин Фаградальсфьядль Эйяфьядлайекюдль анекот
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать