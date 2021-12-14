Искрометная шутка Норкина про исландские вулканы повалила зрителей на пол

Москва, 14 декабря. Зрителей «Места встречи» рассмешил анекдот Андрея Норкина про извержение вулкана в Исландии.

Телеведущий и по совместительству мастер юмористических зарисовок вновь порадовал зрителей анекдотом. Географическая шутка про исландские вулканы прозвучала в эфире программы13 декабря.

«— Вы слышали, в Исландии начал извержение вулкан Фаградальсфьядль? — Ну слава богу, я думал, опять Эйяфьядлайекюдль», — рассказал Норкин.

Норкин попытался на последних минутах программы разрядить напряженную обстановку в студии программы «Место встречи». Гости громко обсуждали тему смертности от COVID-19 и позицию антипрививочников. После юморески от Норкина зал разразился смехом.

Однако шутка Норкина оказалась не столь актуальна. Извержение спавшего до этого 900 лет вулкана Фаградальсфьядль было зафиксировано в марте 2021 года, а извержение Эйяфьядлайекюдль произошло ровно десятью годами ранее — в марте 2010.

Завершать каждый выпуск анекдотом уже стало доброй традицией программы. Ранее Норкин развеселил гостей передачи «Место встречи» злободневным анекдотом. Тогда он пошутил на тему «старых дев» и инфантилизма.