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Вакцинацию, QR-коды и медицинский туризм обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Вакцинацию, QR-коды и медицинский туризм обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах с 1 января 2021 года, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции «Единой России» в Госдуме. При этом россияне, привитые иностранными вакцинами, могут получить QR-код после анализа на антитела к коронавирусу.

Ждать ли в России признания иностранных вакцин, нужно ли это теперь? Как пандемия повлияла на доходы в медицинской отрасли? Какие новые направления в российской медицине развиваются наиболее успешно? Телемедицина и цифровизация в медицине — есть ли продвижение в России? Как развивается в Петербурге медицинский туризм?

На эти и другие вопросы в программе «В десятку с Дмитрием Пановым» депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу ответят гости программы:

— Елена Белова, генеральный директор клиники «Семь докторов», президент клуба единоборств Fight Fabrika, основатель спортивного бренда одежды Gaff Gang;

— Александр Абдин, член экспертного совета при Правительстве РФ, главный врач Euromed Clinic, член рабочей группы по «Развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 2019–2024 годы» при комитете по здравоохранению СПб.

Эфир состоится в Медиагруппе «Патриот» во вторник, 14 декабря, в 12:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

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