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Якутские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Общество
Якутские депутаты поддержали федеральный законопроект о QR-кодах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Якутск, 14 декабря. Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов.

Сообщается, что был принят отзыв Госсобрания к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом сообщается в Telegram-канале Ил Тумэна.

Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.

Депутаты направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, допуск в которые требует представления документов. Также будет предложено уточнить круг лиц по предоставлению QR-кода и дополнения установленного перечня документации.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Минтранс продолжит доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте с участием бизнеса.

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законопроект qr-коды ил тумэн
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