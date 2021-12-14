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Средняя цена за килограмм квашеной капусты увеличилась на 34% в 2021 году

Экономика
Средняя цена за килограмм квашеной капусты увеличилась на 34% в 2021 году
wikipedia.org  /  Kagor / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 декабря. Свежая капуста за текущий год увеличилась в цене практически в два раза. Несмотря на это, ситуация с квашеной обстоит лучше — она подорожала лишь на треть, следует из данных компании «Эвотор».

Организация проанализировала 800 тысяч чеков из магазинов несетевой торговли. Выяснилось, что порядка 75% продукции в таких пунктах продается на развес, остальная часть в упаковках, передает РИА Новости.

Дешевле всего квашеную капусту можно приобрести в Астраханской области. Там ее цена составляет 92 рубля за килограмм. Самая дорогая капуста будет в Якутии — 352 рубля. В Москве цена на этот продукт достигает 160 рублей, а в Санкт-Петербурге 125 рублей. Лидерами антитопа совместно с Якутией являются Чукотка, где капуста будет стоить 260 рублей, и Сахалинская область с ценами в районе 214 рублей.

Ряд регионов отличился, напротив, низкими ценами. В Калининградской и Воронежской областях, Чувашии и Краснодарском крае стоимость квашеной капусты ниже среднего по России. Там ее можно приобрести за 103-122 рублей.

Вместе с капустой подорожали и мандарины. Их стоимость выросла на 18% за год.

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