Поставки вертолетов Ка-52М российской армии будут проводиться параллельно с испытаниями

Москва, 14 декабря. Поставки в российские войска новейших боевых вертолетов Ка-52М будут проводиться параллельно с испытаниями, которые планируется завершить в 2022 году, поделился с РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Холдинг «Вертолеты России» и Министерство обороны РФ заключили контракт на поставку 30 вертолетов Ка-52М на выставке «Армия-2021».

«Ожидается, что в 2022 году вертолет получит литеру «О1», означающую конец испытаний. То есть процесс запараллелен, одновременно будут идти и испытания, и поставки», — сообщил собеседник РИА Новости.

Он отметил, что сейчас два вертолета Ка-52М находятся у оборонного ведомства, проходят их испытания.

Ранее гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов поделился информацией, что российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М в экспортной версии будут оборудованы управляемой ударной ракетой «Изделие 305Э». По его словам, эта ракета способна поразить как наземную технику, так и воздушную.