Строительство баз для хранения и ремонта ракет «Циркон» началось на севере России

Москва, 14 декабря. Министерство обороны России начало строительство баз для хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет «Циркон». Точное место их дислокации не разглашается.

Базы для хранения и ремонта ракет 3М22 «Циркон» будут сооружены для всех четырех флотов — Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. Первым базу получит Северный флот, поскольку он отвечает за ведение воздушно-морских и подводных операций на просторах Атлантического и других океанов, а также в Арктике. Об этом сообщает издание «Известия».

Базы, предназначенные для «Цирконов», являются довольно сложными и хорошо защищенными объектами. В помещениях для хранения таких боеприпасов поддерживают определенный климатический режим. Кроме того, здания баз должны быть защищены от бомбовых и ракетных атак противника. На таких базах ракеты хранят, проверяют их состояние, ремонтируют, затем исправные боеприпасы передают на корабль.

Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о завершении испытания нового корабельного ракетного комплекса «Циркон». Он также отметил, что РФ удалось добиться успехов в разработке гиперзвуковых систем.