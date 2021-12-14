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Россия потратит на модернизацию электротранспорта в 13 городах 400 млрд рублей

Общество
Россия потратит на модернизацию электротранспорта в 13 городах 400 млрд рублей
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 14 декабря. Правительство РФ направит на модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Заявки на участие в программе подали уже 13 городов. Она включает замену трамвайных путей, электробусов и строительство зарядных станций. Ее реализация начнется в 2022 году.

Транспортные проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных бюджетных кредитов. В Минфине сообщили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 миллиардов рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа.

Говорун отметил, что речь идет о заявках от Владивостока, Иркутска, Перми, Курска, Саратова, Уфы, Южно-Сахалинска. Ростова-на-Дону, Ярославля, Краснодара, Красноярска, Твери, Нижнего Новгорода. Перечень может быть расширен, пояснил он в беседе с «Известиями».

В октябре сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился выделить средства на обновление электротранспорта в Петербурге. Город получит около 97 миллиардов рублей на приобретение 950 вагонов.

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