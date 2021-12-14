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Роспотребнадзор: число регионов с эпидемией гриппа выросло до 64

Общество
Роспотребнадзор: число регионов с эпидемией гриппа выросло до 64
pexels.com  /  Gustavo Fring

Москва, 14 декабря. Уровень заболеваемости гриппом в России за последнюю неделю увеличился. Число регионов с эпидемией заболевания выросло на десять, до 64, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что на прошлой неделе превышение заболеваемости гриппом наблюдалось в 54 регионах.

«На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 – 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей <...> По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Большую часть заболевших составляют взрослые и подростки. Причиной роста заболеваемости отмечают распространение респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа при росте доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров сообщил о вероятности заболеть гриппом и коронавирусом одновременно. Он также добавил, что вакцина срабатывает не всегда из-за мутаций гриппа.

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