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Пентагон заявил о четком донесении до России позиции по красным линиям на Украине

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 05:19
Политика
Пентагон заявил о четком донесении до России позиции по красным линиям на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 декабря. Американские власти донесли до Москвы конкретные беспокойства относительно Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби напомнил о заявлениях пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о наличии серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном по красным линиям в контексте Киева. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

«Президент [США Джо Байден во время онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря] был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем», — сказал Кирби.

Он добавил, что Байден предупредил Путина о последствиях якобы «еще одного вторжения». Так представитель Пентагона ответил на вопрос журналиста о позиции США по красным линиям.

Ранее Кирби заявил, что США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы Украины и России. Он напомнил, что власти США ранее одобрили пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов.

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