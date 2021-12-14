Регионы России запускают программу по поддержке детей с непереносимостью глютена

Москва, 14 декабря. Меры поддержки для детей с целиакией — аутоиммунным заболеванием, характеризующимся непереносимость глютена, запустили уже в семи регионах России.

Недавно к их числу присоединилась и Челябинская область, сообщил губернатор Алексей Текслер. Планируется, что семьи региона начнут получать специальные выплаты на покупку безглютеновой продукции.

Кроме того, главам районов поставлена задача по контролю образовательных организаций на наличие специальной диеты для детей с целиакией. Более детальной разработкой программы занимается региональное министерство социальных отношений. Об этом передают «Известия».

По официальным данным, диагноз целиакия поставлен 71 ребенку региона. Подозревается заболевание еще у 169 детей. В целом, необходимость в безглютеновой диете испытывают порядка двух тысяч школьников.

Детям с целиакией нельзя употреблять множество продуктов, среди которых и обычные макароны. Они состоят из глютена на 90% и могут вызвать развитие аутоиммунного заболевания даже у здорового человека, предупредила нутрициолог Анастасия Гаврикова.