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Мэр Биробиджана Головатый покинул должность по собственному желанию

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 04:47
Политика
Мэр Биробиджана Головатый покинул должность по собственному желанию
pixabay.com

Биробиджан, 14 декабря. Мэр Биробиджана Александр Головатый покинул свой пост, подав в отставку по собственному желанию. Соответствующей информация во вторник, 14 декабря, появилась в профиле городского правительства в соцсети Instagram.

В сообщении сказано, что глава Биробиджана досрочно оставил свою должность мэра муниципального образования Еврейской автономной области. По словам авторов, Александр Головатый написал заявление в думу города об уходе по собственному желанию. Мэр придет на работу последний раз 30 декабря. До этого дня будет установлено, кому придется исполнять обязанности главы Биробиджана.

Во время заседания городской думы депутатам придется рассмотреть заявление Головатого. После этого будет установлен день проведения конкурса на пост мэра города. Головатый исполнял обязанности главы города с 2019 года.

Власти Чехии недавно подали в отставку. Соответствующей информацией поделился премьер-министр страны Андрей Бабиш.

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