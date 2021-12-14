Юрист Соловьев предупредил об опасности «обнуления» наследства

Москва, 14 декабря. Вступление в наследство может привести к банкротству. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист в беседе с «Праймом» отмечает, что вместе с вещами и иным имуществом в состав наследства входят долги. Наследство можно принять лишь целиком, вместе с имеющимися обязательствами.

«Это означает, что нельзя, например, наследовать квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему», — отметил он.

Принявшему решение о наследовании объектов имущества человеку, в случае наличия обременений по нему, придется платить по невыплаченному кредиту или его части, по ипотеке, а также по задолженности по коммунальным платежам.

Также по наследству могут быть переданы и некоторые долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя. Например, личные финансовые обязательства — такие как деньги, взятые в долг у физических лиц, оформленные должным образом.

«Перед вступлением в наследство важно как следует изучить наличие и размер долговых обязательств у умершего родственника, спокойно и трезво оценить наследственную массу и возможность погашения из нее имеющихся долгов», — отметил эксперт.

Эксперт также напомнил, что не передаются по наследству долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя. В частности, речь идет о налоговых платежах и взятых в долг деньгах, не оформленных должным образом., а также обязательства по возмещению ущерба.

Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы. Об этом информирует ФАН.