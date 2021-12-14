Около 74% россиян не планировали путешествий на новогодние праздники

Москва, 14 декабря. Абсолютное большинство (74%) россиян признались, что не планировали какие-либо путешествия в новогодние праздники. Противоположный ответ дали лишь 26% опрошенных, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберАвто».

Всего было опрошено 5000 человек. Среди тех, кто планирует путешествие, большинство (23%) отправятся по городам России, а оставшиеся три процента предпочли поездки заграницу. Результаты опроса передает РИА Новости.

Около 24% россиян собираются поехать в Москву. На втором месте среди российских городов Санкт-Петербург. Третью строчку с результатом в 11% голосов заняли города Золотого кольца. Еще восемь процентов россиян отправятся в Сибирь, а семь процентов посетят Краснодарский край.

Чуть менее 40% поедут в путешествие на автомобиле. Еще 34% доберутся до места назначения на электричке, а 12% долетят на самолете. Восемь процентов опрошенных предпочли автобус.

Путешествия могут стать способом не только приятно провести время, но и излечиться от депрессии. Такое мнение выразила доктор психологических наук Светлана Соловьева.