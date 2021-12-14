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Военный эксперт Кнутов назвал С-500 «Прометей» уникальной зенитно-ракетной системой

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 03:34
Армия
Военный эксперт Кнутов назвал С-500 «Прометей» уникальной зенитно-ракетной системой
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 14 декабря. Зенитно-ракетная система С-500 на данный момент является лучшей в мире. Соответствующее заявление сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, за рубежом такие комплексы отсутствуют. Отечественная ЗРС является уникальной по своим характеристикам, подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

«Если американцы совместят свои комплексы Patriot, THAAD, в какой-то степени Aegis, который размещается на кораблях, или Aegis Ashore (наземного базирования. — Прим. ред.), получится что-то похожее по возможностям на С-500. Но это будет гораздо больше по размерам, гораздо дороже и гораздо хуже, чем наша система», — отметил он.

Кроме того, данную ЗРС отличает то, что ее можно объединить в единую систему с другими российскими зенитно-ракетными комплексами.

«Она совмещается с комплексами С-400, C-300B4, С-350 "Витяз"» и новым "Панцирем" — "Панцирем-С1М", эти несколько комплексов создают единую систему, которая работает "под руководством" С-500. Это образует эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны», — утверждает Кнутов.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой страной в списке на приобретение новейших российских комплексов С-500. Поставки за рубеж ЗРС будет возможно после того, как российская армия получит ее в необходимом количестве.

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